Incidente in moto a Pontedera: grave 42enne

Un uomo di 42 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un incidente in moto che si è verificato ieri sera, 25 luglio, intorno alle 20, in via Umberto Terracini a Pontedera. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 che hanno provveduto a soccorrere due persone ferite. La più grave, il 42enne, è stata portata al Pronto soccorso di Pontedera in codice rosso.