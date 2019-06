Cade su Viale D'Annunzio: grave motociclista 29enne

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 2 giugno, su Viale D'Annunzio a Pisa. Secondo le prime informazioni un motociclista di 29 anni, residente a Pisa, è caduto poco dopo le ore 15. Lamentava dolore addominale, per i soccorsi è stato attivato il 118. La Misericordia di Pisa ha trasportato il paziente in ospedale in codice rosso.