Cadono dallo scooter in Fi-Pi-Li a Pisa: due feriti

Sono caduti dallo scooter 200 sul quale viaggiavano, un ragazzo ed una ragazza, oggi 12 luglio, sulla Fi-Pi-Li, svincolo Pisa Centro-Pisa Nord. Erano circa le 14.30. Ad avere la peggio, ad una prima impressione, è stato il giovane, per il quale è scattato il codice rosso, con entrambi che sono comunque stati portati in ospedale per accertamenti. Secondo le ultime informazioni, per fortuna, le loro condizioni di salute non sono gravi. Ad operare il soccorso sono state la Misericordia e la Croce Rossa di Pisa. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.