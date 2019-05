Via dei Condotti: camion si schianta contro l'acquedotto mediceo

Ha perso il controllo del camion ed è finito contro un arco dell'acquedotto mediceo. E' successo intorno alle 19 di oggi, 28 maggio, in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Per estrarre l'autista del mezzo pesante dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Il conducente è stato poi condotto in ospedale dall'ambulanza del 118. Sul posto Polizia Municipale e Polizia di Stato per i rilievi.

L'acquedotto non ha subito danni.