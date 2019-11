Mezzo pesante fuori strada lungo la Bientinese

Un mezzo pesante è finito fuori strada la sera di lunedì, 11 novembre, dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto a Bientina, lungo la via Bientinese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina con l'autogru per estrarre il conducente del tir che è stato consegnato ai sanitari del 118. Lievemente ferito invece il guidatore dell'auto. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.