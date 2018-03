Ponsacco: camion scivola sulla neve e finisce fuori strada

Intervento questa mattina, 1 marzo, intorno alle 9 da parte dei Vigili del Fuoco di Pontedera e Pisa. Un autoarticolato, a causa della neve presente sul manto stradale, è finito fuori strada in via di Gello a Ponsacco, nei pressi del sottopasso della superstrada Fi-Pi-Li.

Il mezzo è stato rimesso in carreggiata con l'autogru. Nessuna persona è rimasta ferita.