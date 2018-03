Camion fuori strada nel volterrano: "Situazione viaria insostenibile"

Mezzo pesante fuori strada nel pomeriggio di ieri, 14 marzo, lungo la strada regionale 439, tra il bivio di Volterra e Villaggio San Giovanni (Lajatico). Lunghe le operazioni di recupero del tir da parte dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra che hanno operato con il supporto delle gru del Comando di Pisa e di Livorno per la rimozione del mezzo. La strada è stata chiusa per molte ore fino alla tarda serata di ieri, quando il veicolo è stato riportato sulla carreggiata.

Un episodio che riporta sotto i riflettori la pericolosità della viabilità nel volterrano, come denuncia l'assessore del Comune di Volterra Massimo Fidi. "La situazione viaria dei mezzi pesanti sulle arterie di collegamento con Volterra è diventata insostenibile. Non si contano più i mezzi che sono usciti fuori strada in questi anni compresi i due tra lunedì e martedì che hanno creato disagi sulla Sr 68 nei dintorni di Castel San Gimignano e sulla Sr 439 al bivio della Bonifica - attacca Fidi - le carreggiate non sono della giusta larghezza e l'esigenza di mettere in sicurezza la nostra viabilità è divenuta ormai improrogabile. Appena si insedierà il nuovo Governo andremo al Ministero per rappresentare la situazione".