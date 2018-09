Incidente stradale sul viadotto: autocisterna sfonda il guardrail e resta in bilico

Incidente stradale questa mattina, 24 settembre, intorno alle 8.30, sul cavalcavia di via del Gargalone, vicino a Ikea. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante, per la precisione un'autocisterna che trasportava 42 metricubi di benzina per il rifornimento degli aerei, ha sbandato e ha sfondato il guardrail. L'abitacolo è rimasto in bilico al margine della strada.

Illeso l'autista.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno iniziato le operazioni di travaso del carburante per il successivo recupero della cisterna.

La viabilità è stata interrotta e sono presenti i vigili urbani per la regolamentazione del traffico. L'intervento si protrarrà per tutta la giornata: la conclusione è prevista per il tardo pomeriggio.

