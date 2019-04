Strade rosso...pomodoro, camion perde il carico: traffico in tilt

Singolare episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze se non per le ripercussioni alla viabilità, avvenuto intorno alle 14 di oggi, 2 aprile, a Stagno (Livorno) nelle vicinanze della raffineria Eni. Come riporta LivornoToday, un camion telonato ha perso il carico di salsa di pomodoro che trasportava all'altezza della rotatoria d'ingresso alla Fi-Pi-Li. Il mezzo pesante potrebbe aver imboccato la rotonda troppo velocemente oppure i barili non erano ben stabili.



La rotatoria si è così colorata di rosso per la salsa di pomodoro che ha reso l'asfalto particolarmente scivoloso. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Anas, un'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Collesalvetti per regolare la circolazione. Inevitabili infatti sono state le ripercussioni sulla viabilità andata letteralmente in tilt, con traffico bloccato da e verso Pisa, con lunghe code fino a Camp Darby.