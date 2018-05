Montopoli, camion si ribalta: gasolio sull'asfalto

Mezzo pesante ribaltato questa mattina, 29 maggio, intorno alle 7 in via Romanina, nel comune di Montopoli Valdarno. Il conducente del camion, che trasportava generi alimentari, ha perso il controllo del veicolo che è finito su un fianco occupando parte della strada. Nel ribaltamento si è verificata anche la fuoriuscita del gasolio dal serbatoio. L'autotrasportatore è rimasto illeso e non ci sono state altre persone coinvolte.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di San Miniato.