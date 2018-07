Camion si ribalta sulla Sarzanese Valdera: strada chiusa al traffico

Brutto incidente nella mattinata di oggi, 25 luglio, sulla 439 Dir Sarzanese Valdera. Un camion è uscito di strada, ribaltandosi e perdendo il carico di materiale legnoso sulla strada. Ferito il conducente, che è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti medici del caso.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere l'operazione di recupero del mezzo pesante. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, con l'ausilio dell'autogru di Pisa, si è protratto anche nel pomeriggio.

"L'incidente che ha coinvolto oggi un altro mezzo pesante sulla 439 dir mostra ancora una volta tutta la necessità di intervenire sulle nostre arterie stradali" ha commentato il sindaco di Volterra Marco Buselli.

Il primo cittadino ha poi analizzato le infrastrutture viarie del territorio: "La Sr 68, su cui fra poco ci sarà la consegna lavori per la cosiddetta 'curva della morte' e per un chilometro, Sr 439 e 439 Dir sono le nostre priorità in tema di viabilità. Ma arrivano segnali di criticità importanti anche dalla Sp 52 e dalla 27, strade utilizzate dai nostri pendolari per lavorare nella zona produttiva di Casole d'Elsa. Con il sindaco Pii lavoreremo assieme per sensibilizzare gli enti competenti, affinchè anche questo problema, che ci è stato sollecitato in questi giorni dalla Fiom di Siena, venga affrontato e risolto".

Intanto l'amministrazione ha prodotto il primo dossier che invierà nei prossimi giorni al Ministro per le Infrastrutture Toninelli, rappresentando le priorità condivise e corredandolo con le foto di alcune uscite di strada da parte di mezzi pesanti.