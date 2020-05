Perde il controllo del mezzo e distrugge un laboratorio artigianale

Perde il controllo del mezzo e sfonda il portone di ingresso di un laboratorio artigianale causando il parziale crollo delle strutture. E' accaduto intorno alle 4.30 di stamani, 24 maggio, in via Solaia nel comune di Capannoli. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone soccorse dal personale del 118. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponsacco per le verfiche statiche, con il negozio che è stato reso inagibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.