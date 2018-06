Carambola in via Cisanello al distributore di benzina: 3 feriti

Una pericolosa carambola è avvenuta oggi, 26 giugno, intorno alle ore 18 in via Cisanello, all'altezza del distributore di benzina della compagnia Economy.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Panda ha perso il controllo della macchina e ha urtato un cartello interno al distributore, che di conseguenza ha investito una persona condotta in ospedale in codice giallo. La Panda ha poi finito la sua corsa contro un'altra autovettura, che si trovava nella piazzola di rifornimento all'interno del distributore.

In totale sono 3 i feriti che sono stati portati al Pronto Soccorso dai soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.