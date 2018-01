Vecchiano, ciclista investito lungo l'Aurelia: è grave

Un ciclista è stato investito intorno alle 18.30 di oggi, 11 gennaio, in via Aurelia Nord, località La Costanza, nel comune di Vecchiano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con la Misericordia di Pisa, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi del caso. Le condizioni del ciclista sarebbero gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello.