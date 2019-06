Fornacette, finisce fuori strada di fronte al circolo Arci: un ferito

Un brutto incidente che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze. E' quello accaduto nella serata di ieri, 21 giugno, intorno alle 22.30 sulla Tosco-Romagnola a Fornacette, nel comune di Calcinaia. Per cause in corso di accertamento il conducente di un automezzo ha infatti perso il controllo dello stesso andando ad urtare contro i panettoni in cemento collocati a protezione dell'ingresso del circolo Arci.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina: la squadra ha messo in sicurezza la zona e ha rimosso il veicolo. Una persona è rimasta leggermente ferita dai detriti generato dall’urto. Sul posto anche personale del 118.

