Incidente in Fi-Pi-Li a Navacchio: disagi al traffico

Incidente stradale sulla Fi-Pi-Li, oggi 10 giugno, intorno alle ore 18. Il sinistro ha coinvolto tre auto, con due persone che, secondo le prime informazioni, sarebbero state soccorse dal 118 in condizioni non gravi. L'impatto è avvenuto in direzione Firenze, fra le uscite di Navacchio e Cascina, all'altezza del chilometro 66.

In breve tempo si è formata una coda di almeno due chilometri, con molti automobilisti che sono rimasti bloccati. Il traffico scorre a rilento.