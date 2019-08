Incidente in Fi-Pi-Li zona Pontedera: code e disagi al traffico

Un incidente sulla Fi-Pi-Li sta causando code in superstrada. Secondo le prime informazioni a scontrarsi, intorno alle ore 10, sono state due auto, fra lo Svincolo Pontedera Est e lo Svincolo Pontedera Ovest-Ponsacco, in direzione Livorno. Non sarebbe un incidente grave, ma i disagi al traffico sono stati da subito evidenti, con la fila delle auto che si è ben presto creata. Alle ore 11 si procede lungo una sola corsia. Sul posto la Polizia Stradale.