Incidente in superstrada: code e rallentamenti

Code questa mattina, 19 novembre, lungo la superstrada Fi-Pi-Li per un incidente stradale che ha mandato in tilt la viabilità.

Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati all'altezza dello svincolo di Navacchio direzione mare. Il conducente di un mezzo è stato soccorso ed estratto dal personale del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco per un principio di incendio che si stava sviluppando su uno dei veicoli incidentati: le fiamme sono state prontamente spente.



Al momento la viabilità è su unica corsia ed è regolata da personale dei Vigili del fuoco in attesa della Polizia stradale. Registrade code fino a 4 chilometri.