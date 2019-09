Tamponamento in superstrada, otto mezzi coinvolti: code e rallentamenti

Lunghe code questa mattina, 19 settembre, sulla superstrada Fi-Pi-Li per un tamponamento che ha coinvolto otto veicoli. Fortunatamente non risultano feriti gravi ma le ripercussioni alla circolazione si sono fatte sentire con auto incolonnate per 5 chilometri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 all'altezza dell'uscita di Navacchio, direzione mare. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e la regolamentazione del traffico.