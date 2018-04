Contromano in Fi-Pi-Li, causa un incidente: anziano si costituisce

Aveva causato un incidente stradale con feriti circolando contromano in Fi-Pi-Li, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Era accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 aprile. Ora, l'uomo, un singore anziano residente a Pontedera, si è costituito ammettendo quanto accaduto quel pomeriggio.

"L'uomo - spiega in una nota la Polizia Stradale di Pisa - fermo restando i provvedimenti di natura amministrativa (ritiro di patente per circolazione contromano e fuga a seguito di incidente stradale con feriti) e penale (reato di omissione di soccorso) in cui incorre, ha comunque evitato, grazie alla sua costituzione, di subire ulteriori provvedimenti coercitivi quali l'arresto. Questo episodio costituisce l'occasione per ribadire come in caso di coinvolgimento in incidente stradale sia necesario fermarsi in sicurezza assicurandosi così di non aver provocato lesioni ad altri ed eventualmente prestare soccorso agli infortunati mettendosi quanto prima a disposizione dell'autorità".