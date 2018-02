Cascina, con l'auto contro una saracinesca: crolla la parete dell'edificio

Un violento scontro intorno alle 5 di stamattina, venerdì 23 febbraio, in via 4 Novembre a San Frediano a Settimo, nel comune di Cascina. Una Fiat Grande Punto condotta da due giovani cascinesi è andata ad urtare contro la saracinesca di un edificio, facendo addirittura cadere una porzione di parete. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per verificare la stabilità della struttura.

La verifica effettuata ha portato a dichiarare non praticabile il locale interessato dall'urto che risulta disabitato e al momento è sconosciuto il proprietario.

Sul posto anche i Carabinieri.