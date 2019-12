Travolta da un'auto: donna in ospedale

Una donna di 83 anni è stata investita da un'auto intorno alle 19.30 di mercoledì 4 dicembre. L'investimento è avvenuto lungo la Tosco Romagnola a La Rotta, nel comune di Pontedera. Il veicolo, condotto da un uomo di 82 anni residente a Castelfranco di Sotto, si stava dirigendo verso Montopoli Valdarno quando ha travolto l'anziana. La donna è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Pontedera.