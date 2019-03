San Giuliano Terme, investito in bicicletta: morto

Dramma intorno alle 11.30 di questa mattina, giovedì 14 marzo, in via Lenin a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme. Un uomo (e non una donna come appreso in un primo momento) di 73 anni è stato investito e ucciso mentre stava procedendo in bicicletta. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 al 73enne, residente nello stesso comune termale. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Calci.

Alla guida dell'auto che ha travolto la vittima, una donna che è stata trasportata in stato di choc in ospedale.

In aggiornamento