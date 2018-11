Travolta da un'auto mentre accompagna la figlia alla fermata dell'autobus: morta 40enne

Investimento mortale questa mattina, lunedì 26 novembre, intorno alle 7 in via di Pelle a Santa Croce sull'Arno. Una donna, di nazionalità cinese di quarant'anni, è stata travolta da un veicolo in transito e il suo corpo, a causa del violento impatto, è stato scaraventato all'interno di una fossa che costeggia la carreggiata. Per il recupero è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora. L'automobilista sotto choc si è fermato subito dopo l'impatto e ha dato l'allarme.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava accompagnando la figlia alla fermata dell'autobus per andare a scuola.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi dell'incidente.