Tirrenia, donna alla guida ubriaca: provoca un incidente

Ha provocato un incidente stradale con un tasso alcolemico risultato 5 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge e alla guida di un'auto senza assicurazione. E' successo a Tirrenia. Protagonista una donna, fermata dalla Municipale, alla quale è stata sospesa la patente e sequestrato il veicolo. La donna è stata anche denunciata secondo le norme che prevedono una multa fino a 6mila euro con l’arresto fino a un anno.

Continuano intanto i controlli della Polizia Municipale anche per quanto riguarda il commercio abusivo. Giovedì 18 gennaio gli agenti di via Battisti, grazie anche all’utilizzo di una pattuglia in borghese, hanno portato a termine sei sequestri di merce contraffatta tra borse da donna con marchi taroccati, vari ombrelli e bastoni per selfie e occhiali contraffatti rinvenuti grazie alla perquisizione in un appartamento che era utilizzato come deposito di merce abusiva. Nel corso di questi controlli è stato fermato un venditore abusivo: multa da 5000 euro e daspo urbano.

Controlli che si sono ripetuti anche venerdì 19 gennaio e che hanno portato ad ulteriori sequestri di 10 borse, 30 orologi, 100 letterine in legno. In particolare è stato scoperto un furgone bianco che era utilizzato come deposito di merce contraffatta, oltretutto senza assicurazione: il mezzo è stato sequestrato.