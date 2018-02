Pontedera, incidente in Viale America: due feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, all'angolo tra Viale America e via dell’Areonautica, a Pontedera. Due le macchine coinvolte nel sinistro. I conducenti dei due mezzi, le cui condizioni non sarebbero gravi, sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina per mettere in sicurezza in mezzi. Sul posto anche la Polizia Municipale.