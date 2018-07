Incidente stradale a Capannoli: ferita una donna

Incidente stradale stamani, 23 luglio, in via delle Pinete a Capannoli, in località Saltero. Intorno alle ore 11 la conducente di una Ford Focus ha perso il controllo dell'auto, uscendo fuori strada e rimanendo in bilico sul ciglio stradale.

La donna è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Castelfranco dopo aver messo in sicurezza la vettura. Il personale del 118 ha poi provveduto a trasportare la donna all'ospedale per gli accertamenti del caso.