Castelfranco, esce di strada e sbatte contro un albero: grave 24enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio, in località Montefalcone a Castelfranco di Sotto. Intorno alle ore 13.30 un giovane di 24 anni è uscito di strada con la sua Ford Fiesta, finendo per sbattere contro un albero.

Il ragazzo, di origini albanesi, è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco ed in seguito raccolto dall'elisoccorso pegaso per il trasporto in ospedale, in gravi condizioni.