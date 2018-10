Incidente stradale sulla Tosco-Romagnola a Pontedera: 5 feriti

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre, sulla via Tosco-Romagnola ovest vicino il ponte sul fiume Era a Pontedera. La dinamica dell'impatto, avvenuto intorno alle 15.30, è in corso di accertamento. Il sinistro ha coinvolto in tutto 4 vetture, 5 persone sono rimaste ferite. Una di loro è stata portata all'ospedale Cisanello, le altre 4 al Lotti di Pontedera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina, che hanno estratto due persone dalle lamiere per consegnarle ai soccorritori del 118, accorsi con 5 ambulanze. Una macchina era rimasta in bilico sul canale adiacente ed è stata messa in sicurezza dagli stessi pompieri.

La circolazione è rimasta bloccata, per questo è stata regimentata dai Vigili Urbani di Calcinaia e Pontedera su strade secondarie.