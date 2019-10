Incidente tra due auto e un camion all'ingresso della Fi-Pi-Li

Incidente stradale intorno alle 12 di oggi, 7 ottobre, sul raccordo per l’ingresso in Fi-Pi-Li, all’altezza di Ponte delle Bocchette. Nel sinistro sono rimaste coinvolte, per cause in corso di accertamento, 2 auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e la Polizia di Stato. Due le persone ferite che sono state soccorse dal personale del 118: le loro condizioni non sarebbero gravi.

