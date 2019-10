Perde il controllo del furgone e resta in bilico su un fossato

Ha perso il controllo del furgone ed è finito in un fossato rimanendo in bilico. Momenti di paura per l'autista del mezzo che stava percorrendo via di Golena nel comune di Vecchiano. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte scorsa, tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno aperto una portiera del furgone per estrarre il conducente che è stato preso in consegna dal personale del 118 per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri di Pontasserchio.