Ristoratore morto nello schianto contro il bus: Lari si stringe intorno alla famiglia

E' in fase di ricostruzione la dinamica del drammatico incidente avvenuto ieri sera, giovedì 28 febbraio, in viale America, lungo lo Scolmatore, a Pontedera. Uno scontro tra un'auto e un pullman di linea costato la vita a Gilberto Biasci, 32enne figlio dell'ex sindaco di Lari Paolo Biasci. il giovane dopo lo schianto frontale contro l'autobus è stato sbalzato fuori dalla sua vettura che poi si è incendiata. Per Gilberto sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

Ferito, in modo non grave, l'autista del bus.



Alla notizia della morte di Biasci profonda commozione si è diffusa nel paese di Lari. Biasci infatti era molto conosciuto: da qualche anno si era lanciato nel settore della ristorazione aprendo il ristorante 'I Burattinai', nel cuore del paese larigiano. Il locale avrebbe dovuto riaprire proprio oggi, venerdì 1 marzo, dopo un periodo di ferie.

"Oggi la nostra comunità si è nuovamente svegliata sconvolta per la morte di uno dei suoi figli - scrive su Facebook il sindaco di Casciana Terme-Lari Mirko Terreni - la morte di Gilberto Biasci lascia un vuoto e un dolore grandissimo in tutti noi. Tutti noi ci stringiamo intorno a Paolo e Carmela in questo momento di grande sofferenza. Ciao Gilberto ci mancherai moltissimo".

"Certe notizie riescono a sconvolgere una intera comunità. Ci ha lasciato Gilberto.. Non resta che sperare che il grande dolore e l'affetto di tutti noi si trasformi in grande forza per la famiglia!" affermano dalla Proloco Vivilari. Profondo cordoglio anche dal Comitato Ciliegia di Lari.