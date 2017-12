Pontedera, coinvolto in un incidente stradale: era positivo all'alcol test

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà un operaio empolese di anni 58 per guida in stato di ebrezza: l’uomo, coinvolto ieri sera, venerdì 22 dicembre, in un sinistro stradale senza feriti, è risultato positivo all’alcol test eseguito con l’etilometro in dotazione all’equipaggio dei militari. Oltre alla denuncia, al trasgressore è stata ritirata la patente di guida e trasmessa alla Prefettura di Pisa.