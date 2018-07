Incidente in lungarno Sonnino: "Cerchiamo testimoni"

Il sinistro si è verificato ieri mattina, lunedì 9 luglio, intorno alle 10,30 in Lungarno Sonnino. Ad avere la peggio è stata una 20enne di San Giuliano Terme che ha riportato varie ferite tutte, fortunatamente, non gravi. Ora è il padre della ragazza, Tomas Denis Badain, a lanciare un appello affinchè chiunque abbia visto qualcosa possa fornire informazioni utili a rintracciare la donna al volante del mezzo che, dopo l'incidente, è scappata senza prestare soccorso.

"Mia figlia Leticia - spiega l'uomo - stava percorrendo lungarno Sonnino per andare a Porta a Mare quando una BMW nera, con una donna mora al volante, è uscita dai parcheggi a pagamento che costeggiano la strada, senza freccia e senza guardare se stessero sopraggiungendo altri mezzi. In quel momento stava passando mia figlia, di 20 anni, a bordo di un motorino: per tentare di evitare la macchina è caduta a terra, riportando diverse abrasioni e ferite. La donna alla guida del mezzo si è invece dileguata, senza prestare soccorso".

La ragazza, dopo aver passato diverse ore al pronto soccorso, è stata poi dimessa e ora sta bene. "All'incidente - continua Denis Badain - ha assistito un ragazzo che, dietro mia figlia, stava guidando un furgone di una ditta di condizionatori. Ha visto la dinamica dell'accaduto ma non è risucito a prendere il numero della targa. Chiedo quindi a chiunque possa avere informazioni utili in tal senso di contattarmi alla mia mail: thomasbadain@hotmail.com".

L'accaduto è stato segnalato anche alla Polizia Municipale di Pisa. "La speranza - conclude Denis Badain - è quella di poter rintracciare la donna, se non altro per l'assicurazione, visto che il motorino è da buttare".

