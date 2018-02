Uliveto Terme, scontro tra due auto: tre feriti

Schianto tra due auto ieri sera, 12 febbraio, intorno alle 22, lungo la Vicarese all'incrocio con via XX Settembre a Uliveto Terme, nel comune di Vicopisano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture. Tre le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dal 118, due in codice verde e una in codice giallo. Presenti per i rilievi anche i Carabinieri di Bientina.