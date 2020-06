San Giuliano Terme: perde il controllo del mezzo e finisce in un canale

Incidente stradale, intorno alle 8:00 di stamani, 14 giugno, circa via del Brennero nel comune di San Giuliano Terme. Per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo della macchine andando a finire fuori strada in un canale. La conducente è uscita dal mezzo da sola ed è stata portata all’ospedale dal personale del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a recuperare l’auto e verificare che non ci fossero altre persone coinvolte nell’incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.