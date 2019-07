Volterra: tre persone investite, interviene l'elisoccorso

Incidente stradale nella mattina di oggi, 26 luglio, a Volterra, nella zona di Porta San Francesco. Tre persone sono rimaste coinvolte in un sinistro intorno alle ore 10.30. Sulla dinamica dei fatti indaga la Polizia della locale stazione, secondo le prime informazioni sarebbero state investite. Il codice di intervento è il giallo. Ad avere la peggio una ragazza, trasferita in elisoccorso all'ospedale di Firenze. Le altre due persone sono state invece portate in ambulanza all'ospedale di Volterra.