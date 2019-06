Lajatico: perde il controllo dell'auto e si ribalta

Incidente, poco dopo le 15 di oggi, 8 giugno, sulla strada statale 439, alcuni chilometri prima di Lajatico venendo da Volterra. Per cause in corso di accertamento una donna con a bordo la nipote ha perso il controllo della propria Panda ribaltandosi sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra che hanno estratto la donna consegnandola al 118 mentre la bambina era già presa in consegna dal personale sanitario. Le condizioni delle due non sarebbero gravi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo alimentato a metano nell’attesa dell'arrivo del carro attrezzi. Sul posto anche i Carabinieri di San Miniato.