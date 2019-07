Morto in scooter a 18 anni: la polizia cerca un possibile testimone chiave

La Polizia Stradale di Pisa è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente che intorno alle 19 di ieri, 16 luglio, è costato la vita a Leonardo Giordani, ragazzo non ancora 18enne residente a Pisa. L'unica cosa certa, al momento, è che lo scooter su cui viaggiava il giovane ha terminato la sua corsa contro un'auto lungo la via Provinciale Vicarese a Colignola, frazione del comune di San Giuliano Terme, all'altezza di via Paganini.

Secondo quanto si apprende nella dinamica del sinistro potrebbe essere coinvolto anche un altro mezzo a due ruote. Oltre ai riscontri sul posto si cerca proprio il conducente di questo veicolo: la sua testimonianza potrebbe fornire dettagli utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Subito dopo l'incidente sul posto erano intervenute le forze dell'ordine, insieme ai soccorsi. Questi ultimi hanno tentato di rianimare il giovane, purtroppo senza esito.

(Immagine di archivio)