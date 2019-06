Madonna dell'Acqua, auto finisce contro un albero poi si cappotta: due feriti

Ha perso il controllo della propria Nissan finendo contro un albero per poi cappottasti fuori strada. E' accaduto intorno alle ore 5 di stamani, 22 giugno, in via Aurelia Sud a Madonna dell’Acqua nel comune di San Giuliano Terme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Due passeggeri sono stati estratti dal mezzo e soccorsi dal personale del 118 in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.