Viale delle Cascine: muore alla guida mentre è fermo al semaforo

Si è fermato al semaforo rosso e poco dopo è morto, accanto a lui la moglie. Si è spento così un 87enne, oggi 17 ottobre intorno alle ore 15, sul viale delle Cascine a Barbaricina, all'incrocio con l'Aurelia.

La moglie, secondo quanto si apprende, non si sarebbe accorta subito dell'accaduto. Solo quando ha notato che il marito non stava riprendendo la marcia, allo scattare del verde, ha fatto la tragica scoperta. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'era già più niente da fare.

Il traffico ha subìto dei rallentamenti per le necessarie operazioni d'intervento e per i rilievi. Sul posto la Polizia Municipale.