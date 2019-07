Incidente stradale in moto: muore infermiera 41enne

Marta Di Febo morta in un incidente in Tangenziale Est

„Un drammatico incidente stradale costato la vita a Marta Di Febo, infermiera 41enne che fino a pochi mesi fa aveva lavorato all'ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra, prima di trasferirsi a Roma per ricongiungersi con la famiglia.

E proprio sulle strade della Capitale il drammatico schianto. La donna, come riporta RomaToday, si trovava a bordo di una moto Honda KF04 sulla Tangenziale Est all'alba di domenica, 7 luglio, quando ha perso il controllo del veicolo. Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale avrebbe fatto tutto da sola anche se sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi, anche grazie alla analisi delle immagini che verranno acquisite dalle telecamere.

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest esprime profondo cordoglio per la tragedia. "Di Febo, grande professionista, impeccabile nel lavoro e con un ottimo rapporto coi colleghi aveva prestato la sua opera nei reparti di Chirurgia, Medicina e Blocco Operatorio dell'ospedale di Volterra prima di trasferirsi a Roma - si legge in una nota - da pochi giorni era stata raggiunta anche dal marito, Alessandro Borrello anche lui in forza per diversi anni alla Chirurgia di Volterra prima del trasferimento all'ospedale di Civitavecchia. Al marito Alessandro, alle due bambine, giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale e di tutti i colleghi dell’ospedale di Volterra che hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane e professionali".

Anche l'ex sindaco volterrano Marco Buselli, anche lui infermiere da poco rientrato al lavoro dopo i dieci anni alla guida del colle etrusco, piange la scomparsa di Marta Di Febo: "Oggi ci ha lasciato una collega infermiera, brava e solare.. Una tragedia senza parole che colpisce tutto l'Ospedale di Volterra, dove lei ha lavorato, ma anche la comunità volterrana, che la conosceva. Un pensiero al marito, alla famiglia e agli amici che lascia. Ciao Marta..".