Autostrada A4, camper tampona un tir: morto 42enne pisano

E' il 42enne pisano Massimo Blanco la vittima del terribile incidente stradale di martedì mattina, 18 giugno, sull'Autostrada A4, tra i caselli di Sirmione e Desenzano, direzione Milano, nel bresciano.

Come riporta BresciaToday, verso le 9, l'uomo - residente a Livorno ma originario di Pisa - era al volante del suo camper Fiat, bloccato nella lunga coda che avanzava a singhiozzo a causa di un precedente incidente, avvenuto circa 3 ore prima in territorio di Calcinato, dove un camion aveva perso l'intero carico mandando in tilt il traffico autostradale.

Non si sa se per un malore o per una distrazione, ma il camper ha finito per tamponare con violenza un tir di una ditta ungherese, guidato da un 52enne di Budapest rimasto illeso. L'impatto è stato violentissimo, per il 42enne pisano non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

“