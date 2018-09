Si schianta contro un palo mentre consegna le pizze a domicilio: muore 30enne

Un grave incidente stradale costato la vita ad un giovane pisano di 30 anni, Maurizio Cammillini. Il ragazzo martedì sera, 4 settembre, intorno alle 19, stava consegnando in sella ad uno scooter le pizze a domicilio, un impiego da 'pony express' che svolgeva abitualmente. Giunto in via Pietrasantina ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un palo dell'energia elettrica che costeggia la carreggiata. Un impatto violento che gli ha provocato un grave trauma.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale dove è morto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di San Giuliano Terme.