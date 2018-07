Incidente stradale a Casciana Terme: muore 25enne

Nuova tragedia della strada, intorno all'una di notte di oggi 20 luglio, a Casciana Terme. Una ragazza di 25 anni del posto, Silvia Becherini, è morta per le ferite riportate nell'incidente avvenuto su via del Commercio, in località La Capannina.

Secondo una prima ricostruzione la giovane ha perso il controllo dell'auto, finendo per uscire di strada. Poi l'impatto violento. I soccorritori del 118 l'hanno trovata incosciente e l'hanno trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso di Pontedera. Purtroppo gli sforzi dei medici sono risultati inutili.

L'Asd Casciana Alta e tanti amici della ragazza hanno espresso il loro cordoglio su Facebook. "Oggi per la nostra associazione - ha scritto l'Asd - e per tanti amici che la conoscevano, è un giorno triste! Silvia Becherini una ragazza solare che ha contribuito alla nascita dell'associazione ed alla squadra Berserker, ci ha lasciato. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti gli amici. Buon viaggio Silvia!".