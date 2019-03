Doppio incidente stradale sull'Arnaccio: morto 58enne

Grave incidente stradale nelle prime ore di stamani, 9 marzo, a Cascina, nei pressi della frazione Arnaccio. Sono ancora da capire le dinamiche di quanto accaduto, tuttavia da quanto ricostruito tutto è avvenuto intorno alle 3 di mattina sulla statale 67 bis, detta via Arnaccio, al chilometro 13. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del suo mezzo finendo per ribaltarsi e rimanere sulla sede stradale. Un'altra autovettura, non accorgendosi della macchina incidentata, l'ha colpita.

Alla guida di quest'ultima auto c'era una donna, di San Giuliano Terme, che è stata portata in ospedale dal 118 per accertamenti, non è comunque grave. Per il conducente del primo mezzo invece i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si tratta di un uomo, un 58enne residente a San Giuliano Terme di origini livornesi, Amerigo Lenzo. Probabilmente tornava a casa da una serata - lui era musicista - per la Festa della Donna. Il corpo della vittima è stato estratto dai Vigili del Fuoco di Livorno. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Cascina ed i Carabinieri per avviare le dovute indagini.