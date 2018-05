Bientina: muore con i suoi due cani nell'auto finita nel fossato

Incidente stradale mortale ieri sera, martedì 8 maggio, intorno alle 23, sulla via Bientinese, in prossimità dell'incrocio con Caccialupi, nel Comune di Bientina. Due autovetture, una Range Rover e una Nissan Navarra, si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente della Nissan, F.D., 82 anni, di Capannori (Lucca), che dopo l'impatto è finito con la sua auto nel fossato laterale alla carreggiata ed è morto sul colpo insieme ai suoi due cani.

Il personale del 118 ha constatato il decesso dell'uomo. Ferito anche il conducente dell'altra vettura che è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera e i Vigili del Fuoco di Cascina.