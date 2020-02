Muore in bici travolto da un'auto

Tragedia della strada ieri sera, mercoledì 12 febbraio, poco prima delle 22 in via Che Guevara a Pontasserchio (San Giuliano Terme) dove un uomo è stato travolto da un'auto ed è stato scaraventato in un fossato. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno provato, invano, a salvare la vita del ciclista. Ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

La vittima è un migrante ospite del centro di accoglienza San Jacopo gestito dalla Croce Rossa e stava rientrando probabilmente dopo la giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, lo straniero è stato colpito da un'auto che procedeva nella stessa direzione, un impatto violento che non ha lasciato scampo. Sul posto Polizia Municipale e Carabinieri.