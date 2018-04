Morto il centauro ferito nell'incidente a Barbaricina

Non ce l'ha fatta Bruno Walter Colò, l'uomo rimasto gravemente ferito stamani, 17 aprile, a seguito dell'incente stradale avvenuto intorno alle 12.30 all'incrocio fra via Tesio e via Fosso Ducale, a Barbaricina.

Il 68enne di Pisa era alla guida della sua moto quando è finito per sbattere violentemente con un'auto, riportando lesioni che si sono rivelate purtroppo fatali. Non è servita la corsa al Pronto Soccorso, l'uomo è arrivato in arresto cardiaco e sono stati vani i tentativi di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente, per accertare l'esatta dinamica dei fatti, è intervenuta la Polizia Locale.