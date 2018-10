Schianto all'alba in Fi-Pi-Li: è morto anche il 22enne alla guida dell'auto

Diventa ancora più tragico il bilancio del grave incidente di martedì mattina, 2 ottobre, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza di Montopoli. E' morto infatti anche il conducente dell'auto finita contro un tir regolarmente in sosta in una piazzola. Si tratta di un 22enne, di origine albanese, residente a Livorno. Sul colpo, dopo il violento impatto, era morto l'amico suo coetaneo, originario dell'Africa e residente anch'esso nella città labronica.

Il conducente invece era stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi, dove ieri è morto.

